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Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA

Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın korta çıktığı Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon TED Spor Kulübü'nü 2-2 oyun averajıyla geçen ENKA oldu.

27.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:06 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA

Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın korta çıktığı Toto Ligi'nde şampiyon TED Spor Kulübü'nü 2-2 oyun averajıyla geçen ENKA oldu. ENKA Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen organizasyonda turnuvanın formatı gereği 2 tek 2 çiftler maçı oynandı. 

Finallerin ilk maçı 3 saat 20 dakika sürdü ve ENKA Spor Kulübü'nden Başak Eraydın, TED Spor Kulübü'nden Berfu Cengiz'i 6-7, 7-5, 7-6'lık setlerle yenerek ENKA'yı finallerde 1-0 öne taşıdı.Final karşılaşmasının ikinci tekler maçında ise TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen, ENKA Spor Kulübü'nden İpek Öz'ü 6-2, 6-3'lük setlerle yenerek skoru 1-1'e getirdi. Kadınlar finalinin üçüncü maçında ENKA'dan Ayla Aksu - Melis Sezer çifti, TED'den Doğa Akyürek-Ela Yener ikilisini 6-1, 6-0 yenerek seride ENKA'yı 2-1 öne taşıdı. Final karşılaşmasının son maçında ENKA'dan İpek Öz-Başak Eraydın çifti, TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen-Berfu Cengiz ikilisi ile karşılaştı.İlk seti 6-3 ENKA kazandı, 2. sette TED 4-1 öndeyken İpek Öz'ün sakatlanması sonucu ENKA maçı bıraktı. Seride durum 2-2 olurken 2019 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu oyun averajıyla ENKA oldu. 2019 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyon ise bugün 13: 00'debaşlayacak TED Spor Kulübü- ENKA Spor Kulübü final karşılaşmaları sonucunda belli olacak.

  


- İstanbul

Türkiye, Tenis, Spor

Kaynak: DHA

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