Haberler » Spor » Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde - Spor

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde

Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde her iki kategoride de ENKA ve TED Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu.

25.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:38 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde

Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği Toto Ligi'nde her iki kategoride de ENKA ve TED Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu.

23 Aralık'ta başlayan ve ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ligde erkeklerde ENKA, ATDSK'yı 4-0, TED ise Yenimahalle'yi 4-0 yenerek finale yükseldi.

Kadınlar kategorisindeki karşılaşmalarda ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED ise Alaçatı'yı 3-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.

1982-2013 yılları arasında düzenlenen liglerde iki takım erkeklerde 10, kadınlarda ise 14 kez finalde karşı karşıya geldi. Erkeklerde TED 9, ENKA 1 kez şampiyon olurken, kadınlarda TED 10, ENKA 4 kez şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Kadınlar final serisi yarın saat 13.00'de başlayacak. Ev sahibi ENKA'nın TED Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacağı erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.



Türkiye, Tenis, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:42   Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Spor
00:27   Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Spor
23:41   CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks - Spor
23:38   Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde - Spor
23:26   Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı - Spor
22:44   Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Spor
20:29   Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Spor
20:10   Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Spor
16:43   Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Spor
16:20   Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Spor
26.12.2019 00:46:14