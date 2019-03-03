Spor Toto Türkiye
Yürüyüş Şampiyonası İzmir
'de yapıldı.
İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona 4 ayrı yaş kategorisinde 107 sporcu mücadele etti. Slovakya
'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.
Büyük kadınlarda ilk 3 sıra Ayşe Tekdal, Seçil Akpınar
ve Kibar Gergin'den oluştu. Salih Korkmaz
'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise Şahin Şenoduncu ikinci, Serkan
Doğan ise üçüncü oldu.
Slovakya, İzmir, Türkiye, Spor
Kaynak: AA