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Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Lig 2'nci etabı başladı

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Lig 2'nci etap karşılaşmalarının ilk gününde Kocaeli BBSK liderliğini sürdürdü.

21.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:30Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Lig 2'nci etabı başladı

Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Lig 2'nci etap karşılaşmalarının ilk gününde BBSK liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Lig 2'nci etap karşılaşmaları Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesindeki Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mut'ta yapılan ilk etabı lider tamamlayan Kocaeli BBSK, 2'nci etap ilk gün karşılaşmaları sonunda liderliğini 45 puanla devam ettirdi. 2'nci sırada 42 puanla Balıkesir İDA SK bulunurken, İstanbul BBSK 36 puan ve averajla 3'üncü; İzmir BBSK ise aynı puanla 4'üncü sırada yer aldı.

Takımlar, 2'nci etap karşılaşmalarında sırasıyla; +63, 60, 48, +81, 63 ve 81 kilodaki judocularla mücadele etti.



Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: DHA

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