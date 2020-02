Spor tour of antalya'nın ilk etabını mihkel raim kazandı

SPOR Tour of Antalya 'nın ilk etabını Mihkel Raim kazandı23 ülkeden 29 takımın katıldığı organizasyonda 173 bisikletçi mücadele ediyorAntalya Valisi Münir Karaloğlu Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olarak ünlenen kentimiz, bu büyük yarış ile marka değerine bir güç daha katmış olduAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Bu yarışa üçüncü kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruzSıradaki etap 165.3 kilometrelik Kemer - Antalya etabıGökhan HEBEPCİ - Cenk KAYA ANTALYA (DHA) - Tour of Antalya'nın ilk etabı olan Antalya - Antalya etabını Israel Start- Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim, 3 saat 22 dakika 45 saniyelik derecesi ile kazandı.23 ülkeden 29 takım ve 173 bisikletçinin katıldığı Tour Of Antalya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve turun ana sponsoru olan AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut'un damalı bayrağı sallamasıyla start aldı.Antalya şehir merkezinde bulunan Kaleiçi mevkiinden etaba başlayan bisikletçiler, 149.2 kilometrelik etapta kıyasıya bir mücadele verdiler. İlk etap olan Antalya - Antalya yarışını Israel Start-Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim 3 saat 22 dakika 45 saniye ile kazandı.İLK KİLOMETRELERE TOPLU HALDE GİDİLDİRüzgarsız ve sıcak sayılabilecek bir havada başlayan yarışın ilk kilometreleri toplu halde gidildi. Düz parkurda dikkat çeken 3-4 atak izlendi, ancak kopma olmadı. 19. kilometre toplu halde geçildi. Ermenek kavşağı kat edilirken yine ataklar başladı. Fakat yine uzun soluklu kaçışlar olmadı. Aksu viyadük altı geçişi de toplu halde geride bırakıldı. Etap temposu normal seyrinde devam etti. Hız ortalama 33-35 kilometre arasında ölçüldü.ZAMAN FARKI 1 DAKİKA OLDUPerge geçilirken A Bloc CT Takımı'ndan Aden Paterson ile Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitali Buts gruptan ilk kaçan sporcu oldu. Bu ikili Peloton (Ana Grup) ile arasındaki zaman farkını 30 saniye kadar açtı. Ana grup tempoyu hızlandırmayınca zaman farkı 1 dakika oldu.FARK AÇILIYORÖndeki ikili gittikçe artan bir tempo ile pedal basmaya devam edince yeni zaman farkı önce 2 dakika 10 saniyeye, daha sonra da 2 dakika 50 saniyeye çıktı. Öndeki ikilinin zaman farkını 3 dakikanın üzerine çıkardığı anlarda Peloton'dan iki bisikletçi daha atak yaptı. World Tour Takımı olan Israel Star-Up Nation ekibinden Mateo Badilatti ile Team Sapura Cycling Takımı'ndan Pierpaolo Ficara da ana gruptan kaçtı. Böylece etap yarışı üçe bölünmüş oldu. Öndeki ikili, onu takiben ikinci ikili ve Peloton. Bisikletçiler kategori üçten derecelenen etabın ilk yokuş primi olan alana doğru pedal bastılar.YOKUŞ PRİMİ SONUÇLARIEtabın 60'ıncı kilometresindeki yokuş primini Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaly Buts kazandı ve iki puan alarak yarınki Kemer-Antalya etabında Corendon Airlines sponsorluğundaki turuncu mayoyu giymeye hak kazandı. Etapta gözler 86.1'inci kilometrede gerçekleşecek Doğal Güzellikler primine çevrildi. Bisikletçiler üç parça halinde pedal çevirmeye devam etti. Bisikletçilerin şu ana kadar tempoyu sürekli yüksek tutması ortalama hızın da beklenenin üzerinde seyretmesine neden oldu. İlk yarım saati 49.1, ikinci yarım saati 45.2, son yarım saatide 42 kilometre hızla geçtiler.DOĞAL GÜZELLİKLER PRİM SONUÇLARI86.1'inci kilometre geçilirken etabın doğal güzellikler primini kazanan sporcular da belli oldu. Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaly Buts bu kapıyı da birinci olarak geçti. İkinciliği A Blooc CT Takımı'ndan Aden Paterson, üçüncülüğü de Rusya Milli Takımı'ndan Alexander Evtushenko elde etti. Bu kapı ikincisi olan Aden Paterson ise yarınki Kemer-Antalya etabında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın doğal güzellikler mayosunu giymeyi garantiledi. Arada öndeki grupla zaman farkını bir dakikanın biraz üzerinde korumaya devam etti.PELOTON FARKI KAPATIYORBisikletçiler bu kapıdan sonra Antalya Bilim Üniversitesi'ne doğru hızla gelmeye devam etti. Artık geri sayım başlamıştı. Son 50 kilometreye girilirken öndeki ikilinin temposu epey düştü. Peloton da farkı kapatarak yaklaşmaya başladı.SPRİNT PRİMİ SONUÇLARIEtabın 109'uncu kilometresi geride kalırken sprint prim sonuçları da belli oldu. Kapıyı ilk geçen sporcu Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaly Buts oldu. İkinciliği A Bloc CT Takımı'ndan Aden Paterson aldı. Üçüncülüğü de Bingoal Wallonie Bruxelles'dan Lionel Taminiaux elde etti. Şimdi gözler etabı kazanan sporcuya çevrildi. Zira Diana Travel'in sponsorluğundaki Sarı Mayoyu Antalya-Antalya etabını kazanan sporcu giymeye hak kazanacaktı. Bu isim de etabı kazanan Israel Start- Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim oldu. 35 kilometre kala fark iyice azaldı. Peloton öndeki gruba 1 dakika kadar yaklaştı.30 KİLOMETRE KALA KAZA OLDUBisikletçilerin yüksek tempoda yaklaşmaya başladığı etabın son 30 kilometresinde pedal pedala gelen sporcuların neden olduğu kaza yaralanmalara neden oldu. Ancak düşen bisikletçiler yeniden yarışa devam ettiği bilgisi de teyit edildi. Yarış 173 sporcu ile devam etti. Finişe 27 kilometre kala fark 1 dakika 25 saniye olarak ölçüldü. Termessos kavşağı geçilirken fark ilk kez 1 dakikanın altına indi. Peloton ön gruba artık iyice yaklaştı. Bu arada son rampa inilirken bisikletçilerin hızının 90 kilometreye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Grup finişe 18 kilometre olarak birleşti. Artık grup tek parça halinde pedal basmaya başladı. Sprintçilerin de pozisyon arayışlarını iyice hızlandırdığı gözlendi. Grup finişe toplu girdi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Israel Start-Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim oldu. İkinciliği Adria Mobil Takımı'ndan Marko Kump, üçüncülüğü de Sport Vlaanderen Baloise Takımı'ndan Kenneth Van Rooy elde etti.MÜNİR KARALOĞLU MARKA KENT, GÜCÜNE GÜÇ KATTITour of Antalya'nın gerçekleşmesinde büyük rol oynayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olarak ünlenen kentimiz bu organizasyonla marka değerine güç katmıştır. Her yıl daha da artan katılım sayısı bu sene adeta tavan yapmış 23 ülkeden 173 bisikletçi organizasyona adeta koşarak gelmişlerdir. Tüm sporculara başarılar' dilerim? diye konuştu.MUHİTTİN BÖCEK 3'ÜNCÜ YILIN COŞKUSUNU YAŞIYORUZAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 'Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Tour of Antalya'ya katılım bu yıl da yüksekti. Kentimiz Avrupa ve dünyanın her tarafında bilinir ve tanınır hale geldi' dedi.İKİNCİ ETAP KEMER - ANTALYATour Of Antalya'ya yarın (21 Şubat Cuma günü) 165.3 kilometrelik Kemer - Antalya etabı ile devam edilecek. AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi olan Israel Start-Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim giyecek.