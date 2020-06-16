SPOR Trabzon'da final coşkusu

Trabzon'da final coşkusuTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.

16.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:52
Trabzon'da final coşkusu
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı. SPOR Trabzon’da final coşkusu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Trabzon, DHA, Güncel, Haber

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