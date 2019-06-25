25.06.2019 15:03
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SPOR Trabzonlu hakemlerden örnek davranış

SPOR Trabzonlu hakemlerden örnek davranışTolga SAĞLAM TRABZON,(DHA)-TRABZON'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, yeni sezona hazırlık kapsamında Trabzon Atatürk Köşkü çevresindeki ormanlık alanda yaptıkları antrenmanın ardından, çevrede yer alan çöpleri topladı.

SPOR Trabzonlu hakemlerden örnek davranış
Tolga SAĞLAM TRABZON,( DHA )-
TRABZON'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, yeni sezona hazırlık kapsamında Trabzon Atatürk Köşkü çevresindeki ormanlık alanda yaptıkları antrenmanın ardından, çevrede yer alan çöpleri topladı.
Trabzon'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, Atatürk Köşkü'nün alt tarafında bulunan ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına başladı. İl Hakem Kurulu Başkanvekili Ali Şükrü Beldüz nezaretinde gerçekleşen antrenmana 20 üst düzey hakem katıldı. Kondisyona dayalı yoğun tempoda gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
ANTRENMANDAN SONRA ÇÖP TOPLADILAR
Çalışma yaptıkları alanın temiz olmadığını gören ve bu durumdan şikayetçi olan hakemler, antrenmanlarının ardından, yerdeki çöpleri topladı. Örnek davranış sergileyen hakemler, etrafa çöp atan ve ormanı kirletenlere de sitemde bulunarak, Atatürk Köşkü'nün oradaki ormanlık alan çöp yuvası olmuş. Biz de iş başa düştü diyerek sorumluluğumuzu yerine getirdik. Nefes aldığında ciğerlerinin ağrımasını istemiyorsan çevrene iyi bak dedi.SPOR Trabzonlu hakemlerden örnek davranış
Kaynak: DHA
DHA , Trabzon , Mustafa Kemal Atatürk , Güncel

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