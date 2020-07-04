SPOR Trabzonspor'a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama

SPOR Trabzonspor'a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlamaTolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti.

04.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:41
SPOR Trabzonspor'a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama
Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 30'uncu hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar, İstanbul yolculuğu öncesi takımı yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla zorlu mücadele öncesi takımlarına destek verdi. Bordo mavili bazı taraftarlar daha sonra araçlarıyla da havalimanına kadar kafileye eşlik etti.
NWAKAEME, EKUBAN VE ABDULKADİR KAFİLEDE YER ALDI
Bu arada Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklanan ancak hafta içi takımla çalışmalara katılan Nwakaeme ile Ekuban'ın yanı sıra Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak da İstanbul'a götürüldü. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında forma giymeleri bekleniyor. SPOR Trabzonspor’a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul, Güncel, Haber
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