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Spor trabzonspor, basel'e gitti

SPOR Trabzonspor, Basel'e gittiTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı karşılaşma için Basel'e gitti.

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:24
SPOR , 'e gitti
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı karşılaşma için Basel'e gitti.
Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 10.30'da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İsviçre'nin Basel şehrine hareket etti.
Trabzonspor'un Basel maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Serkan, Abdurrahim, Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan, Kerem, Behlül, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Muhammet ve Ekuban olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra, Sörloth, Sturridge, Nwakaeme, Novak, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet ve Mikel kadroya dahil edilmedi.
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Hüseyin Türkmen, bugün 17.30'da St.Jakob-Park Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, basın toplantısının ardından 18.00'de yine St.Jakob-Park Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, yarın 20.55'te ise deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor
Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.
SAKAT Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
CEZALI Yok
Spor trabzonspor, basel'e gitti

Trabzonspor, Trabzon, Basel, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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