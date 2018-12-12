Spor Trabzonspor'da 4 İsim Salonda Çalıştı

Spor Trabzonspor
'da 4 isim salonda çalıştı
Tolga SAĞLAM TRABZON,(DHA
)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman dar alanda oyunla başladı. Ardından yapılan şut çalışması ve son bölümde çift kale maç yapıldı. Antrenmana salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka
, Jose Sosa
ve Abdülkadir Ömür
katılmadı.
Bazı oyuncuların antrenmana 25 dakika önceden çıkmaları ise dikkat çekti. Ayrıca Futbol
Şubesi 1461 Trabzon
ve altyapı koordinatörü Haluk Şahin
ile Futbol Şubesi 1461 Trabzon ve altyapı sorumlusu, stadyum koordinatörü Özer Bayraktar da antrenmanı izledi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş,DHA,Trabzonspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:31