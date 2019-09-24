Haberler » Güncel » Haber

Spor trabzonspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

SPOR Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 19:15
SPOR Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve ameliyat olan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almadı. Sturridge'in ise salonda çalıştığı belirtildi.
YUSUF SARI BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu arada, Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı da bireysel olarak antrenmanlara başladı. Tedavisi devam eden Fernandes de takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Spor trabzonspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dedi
20:49 İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü
20:48 Hollanda'dan giysi sipariş eden Avusturyalı çifte 500 bin euroluk ekstazi gönderildi
20:47 - Suriye'deki Göçmenlerin Trajedisi Kamerada- Yaklaşık 500 Bin Kişi Göç Etti
20:46 Kocaeli'de akü hırsızlığı
20:45 Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı
20:45 "Nükleer silahlar konusunu adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım"