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SPOR Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

SPOR Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçtiSelçuk BAŞARTRABZON, (DHA) ?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.

05.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:55
SPOR Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti
Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) ?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.
Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. SPOR Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Dönüş, Güncel, Haber

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