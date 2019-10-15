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Spor trabzonspor, gaziantep fk maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdüSelçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN / TRABZON (DHA) - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

15.10.2019 15:04
SPOR Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON (DHA) - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür, Onazi ve Ekuban ile önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Mikel katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan'ın ise perşembe günü Trabzon'a gelerek takıma dahil olacağı açıklandı.
Bordo-mavili takımın hafif sakatlığı bulunan Sturridge antrenmanda takımla birlikte yer almazken, son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak ile Abdulkadir Parmak ise takımla idmana katıldı.
Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken, ikinci bölümde ise taktik ağırlı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise Novak takımdan ayrılarak salonda çalışmaya geçti.
Spor trabzonspor, gaziantep fk maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Gaziantep, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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