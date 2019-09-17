Haberler » Güncel » Haber

Spor trabzonspor, getafe maçı için madrid'te

SPOR Trabzonspor, Getafe maçı için Madrid'teTolga SAĞLAM MADRİD (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

17.09.2019 21:50
SPOR Trabzonspor, Getafe maçı için Madrid'te
Tolga SAĞLAM MADRİD (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Getafe maçı hazırlıklarına başlayan bordo mavililer, bugün özel uçakla Trabzon'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. 4 saat 50 dakikalık yolculuğunun ardından Madrid Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.
Spor trabzonspor, getafe maçı için madrid'te

Trabzonspor, İspanya, Madrid, Getafe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:08 "Madenciler 200 bin ağaç dikecek"
02:06 Beykoz'da orman yangını
01:55 Beykoz'da orman yangını(1)
01:54 Kuveyt'te orduya üst düzey alarmda olması çağrısı
01:46 Beykoz'da orman yangını
01:42 'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı
01:40 Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı