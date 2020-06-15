SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi

SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldiRamazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

15.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:17
SPOR Trabzon spor konaklayacağı otele geldi
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.
Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan bordo mavili kafile, takım otobüsü ile birlikte konaklayacağı otele geldi. Ataşehir'de bulunan otele saat 22.00'de ulaşan bordo mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet ve spor şube ekipleri yoğun önlemler alarak bordo mavili kafileye otele kadar eşlik ederken, bordo mavili taraftarlar oyunculara ulaşıp fotoğraf çektirmek ve imza almak için yoğun çaba sarfetti.
Öte yandan otel girişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA muhabirine kısa bir görüş bildirerek, Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar dedi. SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Haber
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi’nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Haber
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Haberler››Güncel››SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:33: Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın 1 saatte söndürüldü - Haber 00:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek - Haber 00:27: İzmir'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Haber 00:25: Son dakika haber! Sivas'ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haber 00:21: Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 00:20: Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler - Haberler 22:20: Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 22:02: Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı - Haber 11:09: Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri - Haber