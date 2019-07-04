04.07.2019 20:51
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SPOR Trabzonspor, kondisyon çalıştı

SPOR Trabzonspor, kondisyon çalıştıTolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün saat 18.00'de gerçekleştirdi.

SPOR Trabzonspor, kondisyon çalıştı
Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün saat 18.00'de gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı. Sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin ise salonda çalıştığı belirtildi. Antrenmanda kondisyona yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyun oynandı, son bölümde ise gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapıldı.
Bordo mavili taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundular.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
(FOTOĞRAFLI) SPOR Trabzonspor, kondisyon çalıştı
Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, John Obi Mikel, Trabzonspor, DHA, Güncel

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