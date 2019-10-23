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Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladıTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

23.10.2019 18:02
SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Onazi, Mikel ve Arda ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Antrenmanı 1998-99 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.
Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.
Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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