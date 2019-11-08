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Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndüVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

08.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:43
SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
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Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

Trabzonspor, Krasnodar, Trabzon, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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