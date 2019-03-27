Spor Trabzonspor kuvvet çalıştı

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Spor Trabzonspor kuvvet çalıştıVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet ise salonda çalıştı.Bordo-mavililer, bugün 17.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.