06.07.2019 14:04
Haberler» Güncel» Haber

SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, bugün saat 10.00'da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor kuvvet çalıştı
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, bugün saat 10.00'da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonsporlu futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştı
Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Trabzon, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:30   97 milyonluk mirası yalanlayan Süreyya Yalçın Bodrum'da ortaya çıktı
15:30   Olympiakos, Brandon Paul'u kadrosuna kattı
15:29   İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
15:28   Kayseri'de, 'sarıkız' tedirginliği
15:26   Şehit Yaşar Yıldırım için mevlit okutuldu
15:26   İç çamaşırına koyduğu tabanca ateş aldı
15:26   SMD'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı