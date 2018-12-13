Spor Trabzonspor taktik çalıştı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:22



13 Aralık 2018 Perşembe 15:22

Spor Trabzonspor taktik çalıştıTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Juraj Kucka da düz koşu yaparak çalışmalara başladı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.