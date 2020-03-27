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SPOR Trabzonspor'un gençleri evlerinde form tutuyor

SPOR Trabzonspor'un gençleri evlerinde form tutuyorİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) -Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzonspor'da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

27.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:16
SPOR Trabzonspor 'un gençleri evlerinde form tutuyor
İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) -
Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzonspor'da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo mavili takımın alt yapısından çıkan oyunculardan Serkan Asan ve bu sezon devre arası kampından sonra sürekli A takımda çalışmalarını sürdüren Kerem Baykuş da, Trabzon'un Düzköy ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, bordo mavili takımın çalışmalarını sürdürmesi için kendisine gönderdiği koşu bandında form tutarken, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş ise evinin garajındaki koşu bandından çalışmalarını gerçekleştiriyor. SPOR Trabzonspor’un gençleri evlerinde form tutuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzonspor, Koronavirüs, DHA, Güncel

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SPOR Trabzonspor'un gençleri evlerinde form tutuyor

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