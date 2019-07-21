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SPOR Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor

SPOR Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyorTolga SAĞLAM LINZ-AVUSTURYA (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını yarın Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile oynayacak.

21.07.2019 15:46
SPOR Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor
Tolga SAĞLAM LINZ-AVUSTURYA (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını yarın Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile oynayacak.
Trabzonspor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Türkiye saati ile 19.00'da Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile karşı karşıya gelecek. Grein Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Teknik direktör Ünal Karaman'ın ağırlıklı olarak genç oyunculara forma vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI
Avusturya'nın Linz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında ikinci etap kampını sürdüren Trabzonspor, bugün sabah antrenmanında yağmur altında çalıştı. Antrenmanda sadece hafif sakatlığı bulunan Majid Hosseini takımdan ayrı olarak çalışırken, diğer oyuncular iki grup halinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapılırken, zaman zaman oyuncuların zorlandığı bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü. Üç grup halinde dar alanda pas çalışmasının gerçekleştirildiği ikinci bölümde ise futbolcular ortaya geçmemek için büyük bir çaba sarf etti. Antrenmanın bu bölümünde şiddetli yağış nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı.
TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI
Bu arada Trabzonspor'un sabah antrenmanına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın taraftarların izlediği alana yakın olması nedeniyle bir grup taraftar yüksek bir tepeye çıkarak bordo-mavi renklerde meşale yaktı.
(FOTOĞRAFLI) SPOR Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Macaristan, Avusturya, DHA, Güncel

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