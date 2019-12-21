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Spor trabzonspor yönetim kurulu üyesi ahmet fikret gökhan iki kupada da ilerlemek istiyoruz

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan İki kupada da ilerlemek istiyoruzLigde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyorTakımımız bir kolej havası yakaladıSözleşe yenilenecek oyuncularla bir sorun olacağını düşünmüyoruzHedefi olan takımlarda transfer bitmezİbrahim ALİOĞLU - Ali...

21.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:24
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan İki kupada da ilerlemek istiyoruz
Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor
Takımımız bir kolej havası yakaladı
Sözleşe yenilenecek oyuncularla bir sorun olacağını düşünmüyoruz
Hedefi olan takımlarda transfer bitmez
İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel eşleşmesi ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Ligde ve Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Ahmet Fikret Gökhan, Ligde yer alan takımların güçleri hemen hemen denk. Denizlispor eşleşmesi enteresan bir tesadüf oldu. Ligde de Denizlispor ile oynadık. Umarım iyi bir maç olur. İki kupada da ilerlemek istiyoruz. Kupa da öncelikli hedeflerimizden biri. Turu geçip ilerleyen turlarda gelecek rakipleri beklemek istiyoruz diye konuştu.
LİGDE ARTIK HİÇBİR SONUÇ ŞAŞIRTMIYOR
Süper Lig'de oynanan her maçın zor olduğunu belirten Gökhan, Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor. Geçen hafta oynanan maçlara bakıldığında sonuçları bilmek istenseniz kimse bilemez. Bunlar zor maçlar. Konya deplasmanı ve sonrasında Kayserispor ile oynayacağız. İkisi de zor maç. Çok fazla sakatlıklarla boğuştuk, onlar yavaş yavaş dönmeye başladı şeklinde konuştu.
TAKIMIMZ BİR KOLEJ HAVASI YAKALADI
Takımda sözleşmesi sona eren oyuncularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Gökhan, Takımımız bir kolej havası yakaladı. Tecrübelisi ve genci hepsi bir arada. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili yetkili kurullarımız görüşmeleri yapıyorlar. Devre arasında bu iş biter. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Hedefi olan takımlarda transfer bitmez. Verilecek rapor doğrultusunda eksiklerimiz gidermek için bütçemizin de uygunluğu durumunda bunu değerlendiriyoruz açıklamasında bulundu.
Spor trabzonspor yönetim kurulu üyesi ahmet fikret gökhan iki kupada da ilerlemek istiyoruz

Ahmet Fikret, Denizlispor, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: DHA


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