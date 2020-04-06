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SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi

SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdiDoğan Erdoğan'dan kuşbaşı ve makarnaUğurcan Çakır'ın menüsü merak ediliyorİstanbul,(DHA)-Karantina günlerinde Trabzonspor eğlenceyi mutfakta buldu.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:11
SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi
Doğan Erdoğan'dan kuşbaşı ve makarna
Uğurcan Çakır'ın menüsü merak ediliyor
İstanbul,(DHA)-
Karantina günlerinde Trabzonspor eğlenceyi mutfakta buldu.
Trabzonspor kulübü tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara Evde kal çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı videoyu paylaştı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Doğan Erdoğan, kuşbaşı ve makarna hazırladı.
Daha önce kendisine mutfak pası atan Hüseyin Türkmen'in evde annesinden yardım aldığını söyleyen Doğan Erdoğan, kendisinin ise tek başına yaptığına vurgu yaparak pasını Uğurcan Çakır'a attı.
Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Karnım doyacak. Şimdi Uğurcan Çakır, 'Sen dersin ben daha iyi yaparım. Ben bu işte ustayım.' O zaman çıkar yaparsın. Ben pası Uğurcan Çakır'a atıyorum. Kaledeki yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum ifadelerini kullanan Doğan Erdoğan'a karşı milli kaleci Uğurcan'dan gelecek menü merak ediliyor. SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzonspor, Karantina, DHA, Güncel

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SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi
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