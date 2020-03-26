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SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket

SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket-Otelini sağlık çalışanlarına tahsis ettiRamiz Kaan OKTARSERDİVAN (Sakarya),(DHA) ? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

26.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:18
SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
-Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Ramiz Kaan OKTARSERDİVAN (Sakarya),(DHA) ? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.
Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.
Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, 'Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim dedi.
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SPOR Tuncay Şanlı’dan anlamlı hareket

Kaynak: DHA

Etiketler: Tuncay Şanlı, Koronavirüs, Serdivan, Güncel

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SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket

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