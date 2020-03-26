Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket

? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

26.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:44
SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, 'Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim dedi.


- Sakarya
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Tuncay Şanlı, Serdivan, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Babel’in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

14:13: Altınordu Kaptanı Sinan Osmanoğlu: "Evde kalmadığımız her dakika ülkemizin aleyhine işliyor" - Spor 14:12: Corona virüs 16 yıl önce İtalya'da ortaya böyle çıkmıştı! - Spor 14:11: Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu - Spor 14:01: Karşıyaka'da Doğukan iddialı - Spor 14:01: Başkan Çetin'den korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama - Spor 14:01: Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor 13:38: Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni - Spor 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:09: Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti - Spor 11:54: Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Spor 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler