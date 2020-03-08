"Spor Turizmi Konseyi" Samsun için toplandı
SAMSUN (İHA) – Samsun'a daha fazla spor organizasyonu çekmek için çalışmalarına başlayan "Spor Turizmi Konseyi" önemli kararlar aldı.
08.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:22
SAMSUN (İHA) – Samsun 'a daha fazla spor organizasyonu çekmek için çalışmalarına başlayan "Spor Turizmi Konseyi" önemli kararlar aldı.
Samsun'da ilk toplantısını 2 hafta önce gerçekleştiren Spor Turizmi Konseyi, bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda Samsun'a daha fazla büyük spor organizasyonu çekmek adına önemli kararlar alındı. Toplantıda 20 Mart'ta 60'a yakın federasyon temsilcisi ile yapılacak etkinlik için de karar alındı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Turizm Profesyonelleri Derneği Karadeniz Başkanı Orhan Kadıoğlu, "İlk toplantımızı 2 hafta önce gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda önemli kararlar aldık. 20 Mart'ta spor federasyonları temsilcileriyle toplantı yapılacak. 60'a yakın federasyon temsilcisi katılacak. Amacımız, Samsun'a daha fazla spor organizasyonu çekmek için çalışmalar yapmak. Yakın zamanda Ankara'da da ziyaretler yapılacak. Büyük organizasyonları Samsun'a çekecek faaliyetlerimiz devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri ile görüşülecek. Farkındalık oluşturmak ve destek almak amacıyla faaliyetler yürüteceğiz" dedi.
Spor Turizmi Konseyi'ne Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Fakültesi, Turizm Fakültesi, KATİD, Turizm Profesyonelleri Derneği gibi kamu kurumları ve özel kurumlar destek veriyor. - SAMSUN
Samsun'da ilk toplantısını 2 hafta önce gerçekleştiren Spor Turizmi Konseyi, bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda Samsun'a daha fazla büyük spor organizasyonu çekmek adına önemli kararlar alındı. Toplantıda 20 Mart'ta 60'a yakın federasyon temsilcisi ile yapılacak etkinlik için de karar alındı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Turizm Profesyonelleri Derneği Karadeniz Başkanı Orhan Kadıoğlu, "İlk toplantımızı 2 hafta önce gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda önemli kararlar aldık. 20 Mart'ta spor federasyonları temsilcileriyle toplantı yapılacak. 60'a yakın federasyon temsilcisi katılacak. Amacımız, Samsun'a daha fazla spor organizasyonu çekmek için çalışmalar yapmak. Yakın zamanda Ankara'da da ziyaretler yapılacak. Büyük organizasyonları Samsun'a çekecek faaliyetlerimiz devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri ile görüşülecek. Farkındalık oluşturmak ve destek almak amacıyla faaliyetler yürüteceğiz" dedi.
Spor Turizmi Konseyi'ne Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Fakültesi, Turizm Fakültesi, KATİD, Turizm Profesyonelleri Derneği gibi kamu kurumları ve özel kurumlar destek veriyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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