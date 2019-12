Spor turizminin de gözde kentleri: Antalya ve Muğla

DURMUŞ GENÇ/ OKTAY ÖZDEN - Masmavi denizleri, yeşil doğası, el değmemiş koyları ve kültürel varlıklarıyla milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya ve Muğla , yılın tamamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle de ön plana çıkıyor.Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle bu yıl turistler kadar sporcuların da tercih ettiği kentler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.Sene boyunca kente gelen turist sayısıyla rekorlar kıran Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Antalya, sahilleri, doğası, tarihi, kültürel değerleri, sağlık merkezleri, kongre alanlarının yanı sıra spor tesisleriyle de dikkati çekiyor.Kent, yıl içerisinde birçok spor branşında Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Binlerce sporcu, antrenör, sporsever, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Antalya'da bir araya geldi.Golfte önemli organizasyonlardan biri kabul edilen "Turkish Airlines Open 2019", bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini ve bu sporun tutkunlarını Antalya'da buluşturdu.Futbol liglerine verilecek devre arasında yerli ve yabancı kulüpleri ağırlamaya hazırlanan Antalya'da, diğer spor dallarıyla yapılacak kamp sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.Muğla'nın spor turizmi potansiyeliMuğla'da da yılın tamamında çeşitli spor organizasyonları gerçekleştiriliyor.Türkiye Kiteboard Şampiyonası, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı, yelken yarışları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Muğla'da sportif faaliyetlerin artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, özellikle kış aylarında kano ile kürek takımlarının kamp merkezi olurken, Bodrum, Marmaris , Fethiye ilçeleri de çok sayıda yelken, yat yarışına ev sahipliği yapıyor.Kano ile kürek takımları, bölgedeki elverişli iklim, uygun tesisler dolayısıyla son yıllarda Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor.Bodrum'da son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen, her yıl 500'e yakın sporcunun yer aldığı Uluslararası Optimist Yarışı, katılımcılarına büyük keyif veriyor. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden katılan sporcular, hem denizde mücadele veriyor hem de bölgenin tanıtımını yapıp, ekonomisine katkı sağlıyor.The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları da ilgi çeken organizasyonlardan birisi. Bölgede 30 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar, eşsiz koylarda Bodrum guletlerinin çoğunlukta olduğu teknelerle mücadele etme heyecanını doyasıya yaşıyor.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar geçiriyor.Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Pistlerden 2019 yılında 160 bin uçuş gerçekleştirildi.Kış ve bahar aylarında Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları da bölgeye yoğun şekilde ziyaretçi çekiyor. Milyon dolarlık yatların katıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele ediyor.Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'ne iki yıldır ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü pilotları ağırlayan Marmaris'te, organizasyonun ekonomiye, turizme, ilçenin tanıtımına katkısı yüz güldürdü. Ralli tutkunları, Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde gerçekleştirilen şampiyonada, 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgede heyecanlı anlar yaşadı. Organizasyon, üçüncü kez 2020 yılında yine Marmaris'te gerçekleştirilecek.Spor ve turizm birbirini tamamlıyorAntalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Yavuz Gürhan, spor ve turizmin, birbirinin ikamesi değil, tam aksine tamamlayıcı iki sektör olduğunu belirtti.Spor turizminin ekonomiye katkısının büyük olduğunu ifade eden Gürhan, dünya spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün tüm unsurlarıyla düşünüldüğünde 600 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.Dünya genelindeki turizm gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan spor turizminin yıllık yüzde 14 büyüdüğünü vurgulayan Gürhan, Antalya'nın coğrafi yapısı, iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer aldığını söyledi.Antalya'nın konumu ve ekstrem spor branşları için sağladığı doğal mekanlarıyla büyük bir spor turizmi potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gürhan, şöyle konuştu:"Uluslararası faaliyetler kapsamında yer alan spor organizasyonları, etkinlik turizmi içerisinde en hızlı büyüyen, gelişim gösteren faaliyetlerden birisidir. Antalya'da 2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde 65 spor organizasyonu düzenlendi. Futbol sezonunun devre arasında 2 binin üzerinde futbol kampı gerçekleştirildi. Tüm bu faaliyetler için ilimizi yaklaşık 150 bin sporcu ve spor gönüllüsü ziyaret etti. Antalya'da dünya standartlarında 934 spor tesisi bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca spor turizmi önemseniyor. Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz Spor Turizmi Çalıştayı'nı Antalya'da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığımızın himayesindeki Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'ni (HESTOUREX) gelecek yıl da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.""Muğla, spor turizminde de bir cazibe merkezi"Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın spor turizminde lider kentlerden olduğunu söyledi.Kentin, yemyeşil doğası, masmavi denizleri ile spor turizmi açısından çok zengin olduğuna dikkati çeken İlman, "Muğla, her türlü sportif etkinliğin yapılmasına elverişli uygun bir coğrafyaya sahip. Turizmde marka bir kent olan Muğla, spor turizminde de bir cazibe merkezi. Muğla'nın önümüzdeki yıllarda sporda da marka bir kent olması amacıyla çok büyük yatırım yapıyoruz." dedi.Muğla'nın, sadece deniz, güneş, kumdan ibaret olmadığını vurgulayan İlman, kentin tarihi, kültürel, ekoturizm yönünden, denizlerinde, kıyılarında her türlü su sporu yapılabilecek düzeyde olduğunu, gelenlerin her alanda istediği sporu yapabildiğini ifade etti.Kentin dört mevsim her türlü turizm ve spor etkinliklerinin yapılabildiğine değinen İlman, şöyle konuştu:"Yıl içerisinde çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız Muğla'yı sporda da vazgeçilmez yapmak. Böylelikle organizasyonların artmasıyla otellerimizi de 12 ay dolu kalacak. Turizmin Muğla'da 12 ay yapılabilmesi için spor yatırımları büyük önem taşıyor. Bu amaçla biz de hız kesmeden yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlayarak ulusal, uluslararası organizasyonların kentimizden yapılmasını sağlıyoruz. Özellikle su sporlarında daha büyük yatırımlar yaparak Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'yı su sporları merkezi haline getirmeye çalışıyoruz."