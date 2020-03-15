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SPOR Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor

SPOR Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyorDerbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları varStat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıSerhan Türk, İstanbul DHAGalatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat...

15.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:35
SPOR Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor
Derbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var
Stat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldı
Serhan Türk, İstanbul DHA
Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom Stadyumu futbol tarihinin en sessiz derbisine tanıklık etmeyi bekliyor.
Futbol coşkusunu da yok eden koronavirüs salgını için maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken 19.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var. Stat çevresindeki görevlilerin maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıkları gözlenirken, stat çevresi en sessiz halini yaşıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
SPOR Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

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