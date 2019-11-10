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Spor turkish airlines open'de 2 milyon dolar'ın sahibi ingiliz hatton

SPOR Turkish Airlines Open'de 2 milyon Dolar'ın sahibi İngiliz HattonAlparslan ÇINAR - Namık Kemal KILINÇ - Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA (DHA) - Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası sona erdi.

10.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:55
SPOR Turkish Airlines Open'de 2 milyon Dolar'ın sahibi İngiliz Hatton
Alparslan ÇINAR - Namık Kemal KILINÇ - Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA (DHA) - 'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası sona erdi. 4 kez oynanan play-offta 2 milyon Dolar'lık büyük ödülü İngiliz Tyrrell Hatton kazandı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü'nde düzenlenen ve bu yıl 25 ülkeden 75 oyuncunun katılım gösterdiği Turkish Airlines Open, son gün atışlarıyla sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de turnuvayı ilgiyle takip etti.
Oldukça heyecanlı anlara sahne olan turnuvada 6 oyuncu gösterdikleri üstün başarıyla -20 skorla ilk sırada yer aldı. Bunun üzerine oyuncular Kurt Kıtayama, Tyrrell Hatton, Matthias Schwab, Benjamin Hebert, Victor Perez, Erik Van Rooyen arasında play-off oynandı. Avrupa Turu kapsamında 1990 yılında Portekiz, 2003 yılında Güney Afrika ve son olarak 2019 yılında Antalya'da 6 oyuncu play-offa kalmış oldu.
TOP ÇALILAR ARASINDA KAYBOLDU
Çekilen kura sonucu üçerli iki grup halinde play-off oynayan sporcuların vuruşları ilgiyle izlendi. Turnuvada ilginç ve renkli anlar da yaşandı. Erik Van Rooyen, play-off atışında topu çalılar arasına gönderince top kayboldu. Uzun süre aranan ancak bulunamayan top nedeniyle Rooyen 2 puan ceza aldı. Topun arandığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Play-offun 3'üncü turunda Kurt Kıtayama elenirken Tyrrell Hatton, Matthias Schwab tekrar atış yapmak üzere 4'üncü tura geçti. 4'üncü tur sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Tyrrell Hatton oldu. Hatton 2 milyon Dolar'lık ödülün de sahibi oldu.
Ödülü Bakan Çavuşoğlu Hatton'a takdim ederken, başarılı bir oyun olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, çekişmeli bir play-off karşılaşması olduğunu belirterek, bunu izleyebilmenin çok güzel olduğunu da kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında onu saygıyla andıklarını da ifade ederek, Onun 'Yurtta Barış, Dünyada Barış? sözü her zaman bizim rehberimiz oldu diye konuştu.
Spor turkish airlines open'de 2 milyon dolar'ın sahibi ingiliz hatton

Namık Kemal, Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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