SPOR Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan'dan 19 Mayıs mesajı

SPOR Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan'dan 19 Mayıs mesajıANKARA (DHA) - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

SPOR Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:51
SPOR Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan'dan 19 Mayıs mesajı
ANKARA (DHA) - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için DHA aracılığıyla kutlama mesajı paylaştı. Karahan, mesajında şu ifadelere yer verdi Sevgili gençler; çok iyi bilmelisiniz ki Türk ulusu ve devleti zaman zaman içten ve sürekli olarak dıştan gelen düşmanca saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu durumda siz gençlerimiz birbirinizle çok iyi kenetlenip, bu düşmanca saldırılara karşı Türk ulusunun ve devletinin varlığını korumalısınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha rahmetle anıyor, Türk gençliğinin bayramını tebrik ediyorum.?
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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