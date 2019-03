Spor Türkiye'nin İlk Kadın Tekvando Takımı Kuruldu

Kaynak: DHA

Spor Türkiye 'nin ilk kadın tekvando takımı kurulduErcan ATA - ANKARA DHAAski Spor Kulübü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, teknik ekibi ve sporcuları kadınlardan oluşan bir takım kurdu. Türkiye'de, Avrupa 'da ve dünyada şampiyonluklar elde eden kadın takımı sporcuları, farklı projeleriyle tekvandoda öncü olmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve Aski Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç 'in kadın projelerine destekleriyle daha da güçlenen takım, olimpiyatlara gitme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.MEHMET GENÇ TÜRKİYE'DE KADIN TAKIMI OLARAK TEKİZAski Spor Başkanı Mehmet Genç, Türkiye'de tek kadın takımı olduklarını belirterek, Aski Spor olarak tekvandoda bir proje yaptık. Hem sporcularımız, hem de antrenörlerimiz kadın. Türkiye'de bu anlamda bildiğim kadarıyla tek takımız. Bu anlamda şu an sporcularımız burada poomsede yarışıyorlar. Tabi bir de bizim tekvando takımımız var. Allah nasip ederse Tokyo Olimpiyatları'nda Aski Spor'dan 3 sporcumuzu yarıştıracağız dedi.HAMİDE BIÇKIN ÇETİNER KADIN TAKIMI OLARAK ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE MOTİVEYİZAski Spor Kadın Tekvando Takımı Antrenörü Hamide Bıçkın Çetiner ise şöyle konuştuAvrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 3'üncüsü eski milli tekvandocuyum. Şu anda da Aski Spor Tekvando Kadın Takımı'nın antrenörlüğünü yapmaktayım. Sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da kadın sporcular için yaptığı projelerle daha da güçlendik. Aski Spor Kulübü başkanımız sayın Mehmet Genç'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü hem sayın bakanımızın hem de kulüp başkanımızın destekleriyle daha çok motive olduk ve daha farklı, daha güçlü projeler hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an Poomse Türkiye Şampiyonası'ndayız. Burada da 3 sporcumuz yarışıyor. Tabi ki öncelikli hedefimiz ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda poomsede hem kulübümüzü, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalyalar kazanmak. Yine 2020 Tokyo Olimpiyatları için de hem para tekvandoda hem de kyorugide sporcularımız ranking sıralamasındalar. Onların da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hem kulübümüze, hem de ülkemize altın madalyalar getireceklerine inanıyorum. İnşallah kadın takımı olarak çok daha güçlü, çok daha motive ve daha farklı farklı projelerle de çalışmalarımızı sürdürürüz.FATMA BAKIR GÜZEL VE KALİTELİ BİR SEZON GEÇİRDİKFatma Bakır da güzel ve kaliteli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü kadın tekvando takımı antrenörüyüm. Güzel ve kaliteli bir sezon geçirdik. Allah'ın izniyle inşallah ülkemizde olacak Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın güzel sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum şeklinde konuştu.ELİF AYBÜKE YILMAZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİMAski Spor Kadın Tekvando Takımı sporcusu Elif Aybüke Yılmaz da, 1993 Ankara doğumluyum. 2 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü sporcusuyum. Şu anda Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yarışma durumundayım. Ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyorum ve bunun için yarışıyorum ifadelerini kullandı.HEDEF AVRUPA VE DÜNYA'DA DERECESporculardan Elif Döşüçukur da, 19 yaşındayım. Türkiye ve Avrupa şampiyonuyum. Aski Spor kadınlar kulübündeyim ve Türkiye'de olacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum derken, Deniz Yılmaz da, 22 yaşındayım. Aski Spor kadın tekvando takımındayım. Avrupa şampiyonuyum ve şu anda Türkiye Şampiyonası'nın yarı finalindeyim. İnşallah ülkemde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağım şeklinde konuştular.(FOTOĞRAFLI)