Spor Türkiye'nin İlk Spor İnovasyon Programında Şampiyonlar Belli Oldu

Kaynak: DHA

Spor Türkiye 'nin ilk spor inovasyon programında şampiyonlar belli olduMustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL,( DHA ) -Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup'larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı'nın kazananları belli oldu.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde gerçekleşen Demo Day'de yatırımcılarla buluşan projelerden 'Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu' BAGAJ ile 'Türkiye'nin En Esnek Spor Merkezi Üyeliği' Sports and Merits, SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı'nın birincisi oldu.Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimikatılımı ve espor alanlarında 7 start-up 'Demo Day'de yatırımcılarla buluştu.Düzenlenen organizasyona, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, HYPE USA CEO 'su Dr. Nir Ben Lavi, Fenerbahçe Beko 'dan Sinan Güler ve çok sayıda davetli katıldı.RIFAT PERAHYA HANGİ SPOR OLURSA OLSUN BAŞARI TESADÜFEN KAZANILMIYOR1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, başarının tesadüfen kazanılmadığını ifade ederek, "Her sektörde olduğu gibi sporda da hızlı bir değişim içindeyiz. Hangi spor olursa olsun başarı tesadüfen kazanılmıyor. Aynı takımların Şampiyonlar Ligi'nde Mart sonunu görmesi tesadüf değil. Amacımız, Avrupa 'nın önde gelen kulüplerinin yaptığı gibi inovatif girişimlerden Fenerbahçe'nin katma değer sağlayabilmesi. Barcelona 'nın Barca Innovation Hub diye bir konsepti var, fark sağlayacak tüm girişimler için platform oluşturuyorlar. Bu tarz doğru örneklerden faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyoruz" dedi.HYPE SPIN Accelerator programına ev sahipliği yapmak ve HYPE Sports Innovation'ın partnerleri arasında yer almaktan son derece mutlu olduklarına dikkat çeken MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, "Bu programın bir ortağı olmak, ülkemizdeki girişimcileri ve girişimleri geliştirmek fırsatı sunmak bizim için mutluluk verici. Programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Gerçekleştirdiğimiz 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimikatılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Bugün önemli isimler burada, tüm dünyada hızla gelişen spor sektörüne girebilmek ve global olmayı hedefleyen girişimci adayları için bu çok önemli bir fırsat" diye konuştu.NİR BEN LAVİ 10 STARTUP OLACAĞINA İNANMAZKEN 50'Yİ GEÇTİHYPE USA CEO'su Dr. Nir Ben Lavi, 6 ay önce alınan kararın bir fikir aşamasında olduğunu ancak bunu gerçeğe çevirdiklerini ifade ederek, Erhan başta söyledi. 10 startup olacağına inanmıyordum ama 50'yi geçti. Niye önemli bu her yerde hatta çok inovatif olmayan ülkelerde bile insanlar inovasyonun geldiğini gördükçe bir ivme başlıyor ve inanıyorum ki gerçekten mücadele edersek daha fazla startuplar olacaktır. Hem Türkiye'den hem de çevre ülkelerden. Kaçınız İngiltere- Arjantin arasında 1996 yılında oynanan maçı gördü. Allah'ın eli golü attı ve 51'inci dakikaydı ondan sora bir hakem olarak süper insan olmanız gerekirdi. İnanılmak özellikleriniz olmalıydı tarafsız ve dengeli olmanız için. Fakat bugün ne oluyor diye bakarsak Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) artık çok kullanılan bir şey. Ne olduğuna bakarsan bütün sporlarda teknolojiler ekiplerin, takımların, taraftarların tamamen kullandığı bir şey oldu" diye konuştu.