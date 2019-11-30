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Spor türkiye off-road şampiyonası'nın final yarışları başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları başladıÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları Kahramanmaraş'ta başladı.

30.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:42Spor türkiye off-road şampiyonası'nın final yarışları başladı
Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları başladı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları 'ta başladı. 1'i yabancı 88 sporcunun katıldığı final yarışları, yarın yapılacak 3 etapla sona erecek ve Türkiye şampiyonu belli olacak.
Kahramanmaraş Off-Road Kulübü'nün organizasyonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında desteğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları, Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. 4'ü bugün, 3'ü de yarın olmak üzere toplam 7 etapta gerçekleşecek olan yarışlara 44 ekipten 88 sporcu katılıyor.
Yarışlar öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, final yarışlarının Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı olması nedeniyle "100'üncü Yıl Kurtuluş" adı altında düzenlendiğini söyledi. Yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, "Bu vesileyle şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Diğer spor dalları gibi off-road da birliğin, beraberliğin, sağlığın, kardeşliğin, dayanışmanın, toplum içinde yaşamanın bir gereği olarak ortaya çıkmış, bu değerlerle büyümüş, gelişmiş ve bugüne kadar gelmiştir. Off-road sadece yapan için değil, izleyen için de öğretici ve heyecan uyandırıcıdır" diye konuştu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Off-Road'dan Sorumlu Kurul Üyesi Metin Yılmaz ise şampiyonanın ilk etabının Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Yılmaz, "Bu yarış, Kahramanmaraş Off-Road Kulübü için ilk ulusal deneyim olacak. Bugün 4 etap koşulacak, yarınki 3 etaplı seyirci etabıyla beraber sezonun şampiyonları ve sınıfların birincileri belli olacak. Aslında kıran kırana mücadelenin olacağı bir yarış" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından final yarışlarının startı verildi

Kahramanmaraş, Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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