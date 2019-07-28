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SPOR Türkiye Pist Şampiyonası yarışları Kocaeli'de devam ediyor

SPOR Türkiye Pist Şampiyonası yarışları Kocaeli'de devam ediyorDinçer AKBİRKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları gerçekleştirildi.

28.07.2019 16:31
SPOR Türkiye Pist Şampiyonası yarışları Kocaeli'de devam ediyor
SPOR Türkiye Pist Şampiyonası yarışları Kocaeli'de devam ediyor
Dinçer AKBİRKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları gerçekleştirildi.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşulacak. Organizasyon kapsamında dün, idari ve teknik kontrol ile yarışmacılarla brifingin ardından antrenman turları ve tüm grupların sıralama turları gerçekleştirildi.
Bugün sabah saatlerinde yapılan resmi antrenman turlarının ardından, 20 turluk Super Grup ve Maxi Grup, sonrasında ise 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları koşuldu. Yarışlar, Super Grup ve Maxi Grup ve Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından son bulacak.
(FOTOĞRAFLI)
DHA-Spor Kocaeli tr 2019-07-28 133839

Türkiye, Kocaeli, Körfez, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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