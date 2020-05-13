SPOR Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyor

SPOR Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyorANKARA,(DHA)Türkiye Tenis Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir yarışma başlattı.

13.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:00
SPOR Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyor
ANKARA,(DHA)
Türkiye Tenis Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir yarışma başlattı. Milli tenisçiler yarışmaya çektikleri videolar ile çağrıda bulundu.
Federasyondan yapılan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için en büyük hareketini yapmaya hazır mısın' başlıklı paylaşımda, tenis topunu en uzun süre sektiren kişiye milli forma ve sporcuların armağan edecekleri raket hediye edilecek.
Federasyonun hazırladığı videoda, Uzak kaldığımız bu günler azmimizi göstermenin tam zamanı. Siz de azimle çektiğiniz videoları 17 Mayıs 2020 saat 14.00'e kadar turkiyetenisfed@gmail.com adresine gönderin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birliktelik hissini hep birlikte yaşayalım. Ödülün sahibi olacak video seçilirken videonun süresine bakılacaktır. En uzun süre raketin kenarıyla topu sektiren kişi ödülün sahibi olacaktır ifadeleri kullanıldı. SPOR Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, DHA, Güncel, Haber

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