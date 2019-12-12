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Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası

SPOR UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası'Asker selamı' soruşturmasında Türkiye kınama yoluyla uyarılırken, UEFA 50 bin Euro para cezası da verdiİSTANBUL,(DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili...

12.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:42
SPOR UEFA'dan 'ye kınama cezası
'Asker selamı' soruşturmasında Türkiye kınama yoluyla uyarılırken, UEFA 50 bin Euro para cezası da verdi
İSTANBUL,(DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye kınama cezası verdi. UEFA, tribün olaylarından dolayı ayrıca 50 bin Euro para cezası da kesti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra milli takım oyuncularının asker selamı verdikleri sevinç gösterileri için hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. Gol sevinçlerindeki asker selamı konusunda milli takıma men gelmezken, Türkiye'nin çok ciddi şekilde uyarıldığı ve UEFA'nın kınama yolladığı belirtildi.
Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası

Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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