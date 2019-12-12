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Spor uefa'nın 'asker selamı' soruşturmasında türkiye'ye ceza yok

UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yokİSTANBUL, (DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.

12.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:45
UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında 'ye ceza yok
İSTANBUL, (DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. Tribün olaylarından dolayı ise Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra A Milli Takım oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.
Spor uefa'nın 'asker selamı' soruşturmasında türkiye'ye ceza yok

Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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