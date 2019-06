SPOR Ufuk Sarıca Hayaller yine gerçek olacak

(Özel) Ufuk Sarıca : Hayaller yine gerçek olacak Karşıyaka olmadan play-off olmaz""Birlikte başaracağız""Hep birlikte o gücü ortaya koymamız lazım""Birbirleriyle oynamaktan zevk alan bir takımız""Pırıl pırıl gençlerimiz var""NBA oyuncuları hazır"Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - "Bir hayalim var" sloganıyla yola çıkarak Pınar Karşıyaka 'ya 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihi şampiyonluğu kazandırıp ilk kez Euroleague'e taşıyan antrenör Ufuk Sarıca , 3 yıl sonra döndüğü kulüpte yeni hayalleri hep birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.2019 FIBA Dünya Kupası'na taşıdığı A Milli Takım'daki başantrenörlük görevini Karşıyaka 'yla birlikte sürdürecek Sarıca, hem yeşil-kırmızılılardaki yeni dönemini hem de eylül ayındaki dev şampiyona öncesi ay-yıldızlı ekiple ilgili hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Pınar Karşıyaka'yla geçen salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yüzlerce taraftarın katıldığı kulüpte eşi görülmemiş törenle sözleşme imzalayan Sarıca, dönüş sürecinin detaylarını verdi.Karşıyaka taraftarlarını ve Pınar Karşıyaka'yı çok sevdiğini belirten Ufuk Sarıca , "Geçmişte birlikte yaşanmışlıklarımız var, büyük bir başarı elde ettik. 3-4 sene arka arkaya bir oluşumu beraber yaptık. Aslında geçen sezon içinde de bir dönem takıma dönmem söz konusu olmuştu. Ancak babamı kaybettiğim dönemde ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan çıkabilme ihtimalim yoktu. Bu yaz da daha çok Dünya Şampiyonası ve A Milli Takım ağırlıklı düşündüğüm için en azından eylül ayına kadar takım çalıştırmayı planlamıyordum. Ancak başta Karşıyaka taraftarlarından gelen yoğun sevgi, ilgi ve sıcaklık, başkanımız ve yönetim kurulunun ısrarı etken oldu. Benim zaten içimde buraya ait bir sevgi vardı. Yeni bir projenin başlangıcındayız. Umarım yine güzel günleri yakalarız yine güzel bir takım yaparız" dedi."KARŞIYAKA OLMADAN PLAY-OFF OLMAZ"Pınar Karşıyaka'nın kendi döneminin ardından son 3 senedir play-off oynayamamasının üzücü olduğunu vurgulayan Ufuk Sarıca, "Karşıyaka'nın olmadığı bir play-off düşünülemez" şeklinde konuştu. Sarıca, "Türkiye'nin en renkli basketbol merkezlerinden, en renkli taraftar gruplarından, en renkli salonundan bir tanesi Karşıyaka. Taraftarlarımızdan salonda play-off oynayamama döneminde bir parça ilgisizlik gördüm. Bunlar sonuçla doğal olabilecek şeyler. Geçmişi konuşmanın anlamı yok, biz ileriye neler yapacağız onu konuşmak lazım. Ölü toprağını kaldıracağız. İşimiz kolay değil, takımın hemen hemen çoğunu değiştireceğiz. Biten kontratlar var, ayrılanlar var, yeni bir takım kuracağız. O yüzden zemini düzgün kurmak, sağlam kurmak ve geçmiş dönemde yaptığımız gibi her geçen gün üzerine koymak lazım" diye konuştu."BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ""Hayaller bitmez, hayal ettiğin sürece daha büyük başarılar elde edebiliyorsun" diyen Ufuk Sarıca, "Benim yine büyük hayallerim, büyük tutkum var. Karşıyaka'da da büyük tutku var. Geçmiş dönemde Euroleague oynayan Karşıyaka'yı biz hep beraber yaptık. Bunun başlangıcında ben gerçekten kafamda bir hayale inanmıştım. Buraya gelirken o doğrularla gelmiştim ki 4 sene sonunda doğru düşündüğümü gördüm. Burada o sinerji, beraber yakalayabileceğiz o coşku, sarılabileceğimiz tutku, birliktelik vardı. Bunu tekrar birlikte canlandırmamız lazım. Bu tek başına birinin yapabileceği iş değil, bir ekip işi. Her zaman söylüyorum, ekip derken sadece takımımız ve yönetimiz değil halka halka gidiyor. Ortasında takım var ama çevresinde yönetim, taraftar, basın, belediye, şehir bu katmanların hepsi sıralandığı zaman, birlik olunduğu zaman başarı geliyor" dedi."Geçmişte bu hayali en başında biz ortaya koyup inandırdık ama başarıya hep beraber ulaştık" şeklinde konuşan Sarıca, "Buna hep inanıyorum. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece, geriye değil ileri bakarsak yine başarı gelecektir" ifadelerini kullandı."HEP BİRLİKTE O GÜCÜ ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM"Ufuk Sarıca, transferde şampiyon oldukları dönemdeki kadroyla pek ilgilenmediklerini dile getirdi. 10-12 gündür transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Sarıca, "Piyasa kolay bir piyasa değil. Basketbol piyasasında oyuncular, takımlar henüz pek hareket etmiyor. Geçmişte de söyledim, bu sadece takım işi değil. Altını çizmek istiyorum. Hep birlikte o gücü koymamız lazım. Örneğin salonumuzu düzeltmemiz lazım. Benim 3 sene önce bıraktığım salon hemen hemen aynı yerde duruyor. Tesis ve organizasyon anlamında bize yakışanı yapmamız lazım. Karşıyaka basketbolda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu değeri birlikte yüceltmeliyiz" şeklinde konuştu."BİRBİRLERİYLE OYNAMAKTAN ZEVK ALAN BİR TAKIMIZ"A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda tarihte ilk kez olimpiyat vizesi almak için mücadele edeceklerini söyledi. Organizasyonda dünya devi ABD, Çekya ve Japonya'nın yer aldığı grupta son 16'ya kalmak için ilk 2 mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekipte Sarıca, "Çok güzel bir takım yarattık. 2 yıl önce ben göreve geldiğimde ortada sadece gençlerden oluşan bir takım vardı, bir jenerasyon değiştiriyorduk. Bu değişimler hep sancılı olur, bu sancılı süreçte kayıplar olur. Ne mutlu ki biz bu dönemde hem jenerasyonu değiştirdik hem Dünya Kupası'na gitme hedefini gerçekleştirdik. Bunu çok ortaya çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa puantaj usulüyle, gruplardan Dünya Kupası'na hak elde ettiğimiz bir dönem oldu. Çok dinamik, birbiriyle oynamaktan zevk alan bir takımız" dedi."PIRIL PIRIL GENÇLERİMİZ VAR"Türk halkının milli takımlarını çok sevdiğini ama dönem dönem gelen jenerasyonların çok daha fazla insanların sevdiği, desteklediği, o mücadeleyi gördügü takımlar olduğunu belirten Sarıca, "Şu anda o takımlardan bir tanesine sahibiz. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Aralarında 2-3 tane tecrübeli diyebileceğimiz yaşça büyük arkadaşlarımız var. İşimiz kolay değil. Grupta ABD'nin olması her ortamda otomatikman çıkacaklarını düşünürsek diğer sıra için sizin şansı 1 takıma indiriyor. Ancak bütün oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar koyduğumuz sahadaki performansı orada da sergileyeceğimizi düşünüyorum. Orada çok değişik şeyler yapabilecek bir kadromuz var. Onun inancını, onun hayalini yaşıyoruz. İnşallah Çin'de bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Olimpiyata gitmek için Dünya Şampiyonası'nda zor ve tuhaf bir sıramala var. Olimpiyat için de elimizden geleni ortaya koyacağız. Hiç beceremediğimiz olimpiyatlarda oynamak açıkcası bütün takım olarak en büyük hayalimiz" diye konuştu."NBA OYUNCULARI HAZIR"Ufuk Sarıca, A Milli Takım'ın FIBA Dünya Şampiyonası öncesi açıklanan 26 kişilik genişletilmiş kadrosunda yer alan NBA'deki Türk oyuncular Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın hazır durumda olduğunu söyledi. Ersan'ın iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Sarıca, "NBA'deki oyuncuların oradaki programıyla buradaki uymuyor. Bu Avrupa'da oluyor. Programlar çakışıyor. Ondan dolayı dönem dönem bizimle olamamıştı. Ersan da çok heyecanlı. Birçok ülkenin kadrolarında NBA yıldızları var. ABD'nin kadrosunda da birçok tanıdık çok önemli oyuncu bulunuyor. Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova NBA oyuncusu olarak bizimle sahada olacak" şeklinde konuştu.DEVŞİRME OYUNCU YİNE WİLBEKİNA Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin'deki Dünya Kupası'nda takımda devşirme oyuncu olarak yine Scottie Wilbekin'in forma giyeceğini açıkladı. Ay-yıldızlıların 26 kişilik geniş kadrosuna Türk statüsünde oynayabilen hem Wilbekin hem de Ali Muhammed'i alan Sarıca, "Biz bu geniş kadroya 2 tane devşirmemizi yazmasak bir sakatlık durumunda diğer devşirmenizden yararlanamıyorsunuz. Biz bu sıkıntıyı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadık. O yüzden 2 devşirmemizi de genişletilmiş kadromuza yazdık. Elemeleri Wilbekin'le oynadık. Takıma çok iyi uyum sağladı. Geçen sezon Maccabi'de oynadı ama ondan önceki sezon ülkemizdeydi ve Eurocup'ın en değerli oyuncusu seçildi. Dolayısıyla şu an aynı düzeni devam ettirmek istiyoruz. Geniş kadromuza Ümit Milli Takım seviyesindeki 4 genç oyuncumuzu da yazdık. Onların orada olması ufuklarını genişletecek, biraz daha işin içine sokacak. Onları gören diğer genç arkadaşlarımız A Milli Takım hedefi koyacak" dedi.