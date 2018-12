Spor Ünal Karaman Oyunu bırakmayışıyla Beşiktaş 1 puanı hak etti

16 Aralık 2018 Pazar 22:06



Spor Ünal Karaman Oyunu bırakmayışıyla Beşiktaş 1 puanı hak ettiO dakikada gol yemememiz gerekiyorduFutbolun kaderini sahanın içindeki insanlar belirliyorOyuncularımın performansından memnunumAli DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU İSTANBUL ( DHA ) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor 'da teknik direktör Ünal Karaman, 2-0'a geldikten sonra bizim tarzımızdaki takımların maçı bırakmaması gerekiyor ama karşımızdaki takım Beşiktaş olunca onlar da bizi zorladı. Son dakikada yediğimiz gol adına üzgünüm. Ama Beşiktaş'ın bu baskısı ve oyunu bırakmaması ile puanı hak ettiklerini düşünüyorum dedi.Onazi, Sosa ve Abdülkadir gibi oyuncuların rahatsızlıkları olduğunu belirten Karaman, Kendi adımıza mazeretlerimiz vardı. 13 gün sonra gelen Onazi oynamak istedi, Sosa'nın Abdülkadir'in rahatsızlıkları vardı. Sizin için kilit pozisyondaki oyuncuların antrenman süresi kısalınca pas oyunumuzu istediğimiz gibi oynayamadık. Yine de Trabzonspor 2-0 öne geçmişken biraz daha arzu ettiğimiz futbolu oynasaydı 3 puanla dönebilirdik ifadelerini kullandı.O DAKİKADA GOL YEMEMEMİZ GEREKİYORDUMaçın son anlarında gol yememeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, Bazı şeyleri kendi içimizde saklayalım. Yapacağınız hamleler sizi mutlak bir doğruya götürsün istersiniz. Biz Batuhan'ı koyduk yüksek diye. Samimiyetle gayreti gösteriyor ama baktığınızda Beşiktaş karşılıyor oraya gelen topları. Oyunu tutmak istiyoruz orta sahaya hamle gerekecek ama belki mevcut değil elimizde o oyuncu. Birçok takım birçok zorlukla mücadele ediyor. Ne olursa olsun maçı bitirmişsin o dakikada gol yemeyeceksin. Ekstra sorumluluk alman gerekiyor. Her şeye rağmen 3'ü bulacak pozisyonlarımız vardı. Sonuçta Beşiktaş ile oynuyoruz. Belli bir tecrübeye sahipler. Genç oyuncularımız var, Sosa'nın oyundan çıkması, Onazi'nin oyunun ikinci bölümünde kısmen oyundan düşmesi, bizim hamlemizi yapamamamıza neden oldu. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık ama çok pozisyon gördük kalemizde buna rağmen şeklinde konuştu.FUTBOLUN KADERİNİ SAHANIN İÇİNDEKİ İNSANLAR BELİRLİYORTakım mühendisliği konusunda Türkiye 'de kulüplerin doğru hamleler yapmadığını söyleyen Ünal Karaman, Futbolun kaderini sahanın içindeki bir avuç insan belirliyor. Biz takım mühendisliği konusunda Türkiye'deki takımlar olarak hata yapıyoruz. Milyonlar heyecan içinde ama sahadakiler bu insanların heyecanını tatmin etmek zorunda. Biz Trabzonspor olarak geçen senenin de bütçesinin altında geldik buraya. Bunun ötesinde oyuncularımız iyi mücadele ettiler, çok daha iyisi olabilirdi. Beşiktaş'la kora kor mücadele ettik diye uzun vadeli düşünemeyiz şu an. Beşiktaş ile berabere kaldık, Rizespor maçı benim şu an itibarıyla düşündüğüm şey olacak. Onunla ilgili kararı tek başıma ben veremem. Yönetimle oturup bakacağız. Lig anlamında Rizespor maçı dedim ama arada kupa maçında Sivas Belediyespor ile oynayacağız açıklamasında bulundu.Ünal Karaman, Kucka'nın takımdan ayrıldığı dedikodularına ilişkin ise Takımdan ayıracak imzayı atmadığı sürece bizim oyuncumuz. Dedikoduyla iş yapmıyoruz dedi.OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUMOyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, açıklamalarını şu şekilde noktaladı Takımı beğenmiyorum demedim, takım mühendisliği çok farklı dedim. Milyonların hayalini birkaç kişinin iki dudağının içinden çıkacak cümleye bağlıyorsunuz. İyi futbolcu almak her şey olmaz. Sizin ülke, takım kültürlerinize uyup uymayacağı önemli. Mühendislik işidir bu. Başkanlar, yöneticiler daha hassas olmalılar. Ben oyuncularımı beğenmiyorum dersem, Allah beni taş eder. Aksi bir durum olsa gereğini yapmaktan çekinmem. Geçen haftaki konuşmama da bakarsanız, Onazi toplamda 17 gün antrenman yapmamıştı, Sosa'nın sıkıntısı maça yansıdı. Zorlandı, oyundan çıktı. Abdülkadir aynı şekilde. Bu özveriyi yok sayamayız. Uzun vadeli program için mühendislik gerekiyor. 2 maç kazandım şampiyon olacağım ya da kaybettim küme düşeceğim diyemezsiniz. Beşiktaş takımının kullanmadığı hamle oyuncularını görüyorsunuz mesela. Ben oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum.