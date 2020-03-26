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SPOR Valencia Basket'in guardı Loyd'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

SPOR Valencia Basket'in guardı Loyd'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajıİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) -İspanyol Ligi ve EuroLeague takımı Valencia Basket'in Amerikalı basketbol oyuncusu Jordon Loyd, Fenerbahçe Kulübü'ne geçmiş mesajı gönderdi.

26.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:00
SPOR Valencia Basket'in guardı Loyd'tan Fenerbahçe 'ye geçmiş olsun mesajı
İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) -
İspanyol Ligi ve EuroLeague takımı Valencia Basket'in Amerikalı basketbol oyuncusu Jordon Loyd, Fenerbahçe Kulübü'ne geçmiş mesajı gönderdi. Loyd, Fenerbahçeli oyunculara 'daha güçlü döneceksiniz' mesajı verirken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Amerikalı guard, 'Herkese selamlar. Ben Valencia Basket'ten Jordon Loyd. Fenerbahçe camiasına, tüm sporcularına ve ekibe en iyi dileklerimi ve desteklerimi iletmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki zor bir dönem ve sizler zor zamanlardan geçiyorsunuz. Dolayısıyla ben de biraz pozitif enerji yollamak, destek olmak istiyorum. Bu virüs yüzünden zor zamanlar yaşıyoruz ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalacaksınız. Bunu biliyorum ve sizler için dua ediyorum, her şeye olumlu bakıyorum. Hepimiz sizinle birlikte' açıklamasında bulundu. SPOR Valencia Basket’in guardı Loyd’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Valencia, DHA, Güncel

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SPOR Valencia Basket'in guardı Loyd'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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