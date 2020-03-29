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SPOR Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

SPOR Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı"Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım"Enis TABAK / Prizren,(DHA)- Vedat Muriç, "Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz.

29.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:29
SPOR Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı
"Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım"
Enis TABAK/ Prizren ,(DHA)- Vedat Muriç, "Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları kolaylıkla atlatabiliriz" dedi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine evde kalın çağrısında bulundu. Kosova Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Muriç, "Hepinize merhaba şu anda hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda ben herkesin evde kalmasını tavsiye ediyorum. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları, kolaylıkla atlatabiliriz. Özellikle bu zor zamanlarda gece gündüz çalışan doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ailelerini bırakıp bizlere yardım eden polislerimize de çok teşekkür ederim. Lütfen evde kalın, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kosova'da şu ana kadar 91 kişide vaka tespiti yapıldı, 1 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti. SPOR Vedat Muriç’ten Kosovalı hemşehrilerine ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vedat Muriç, Prizren, Kosova, DHA, Güncel

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SPOR Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

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