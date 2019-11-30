Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

MOTOSİKLET "1903" PARÇADAN OLUŞUYOR

Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Park'ta yaptığı divan kurulu toplantısı sona erdikten sonra, Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motosikletinin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.