SPOR Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor

SPOR Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyorVIDEO YOKİlyas KAPLAN-KAYSERİ(DHA) -KAYSERİ'de yaşayan Wushu ve Kickboks branşlarında Dünya Şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki sporcu Hayriye Türksoy, karantina günlerinde evinde yaptığı antrenmanlarla formunu...

17.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:37
SPOR Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor
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İlyas KAPLAN-KAYSERİ(DHA) -
KAYSERİ'de yaşayan Wushu ve Kickboks branşlarında Dünya Şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki sporcu Hayriye Türksoy, karantina günlerinde evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.
Wushu'da Dünya üçüncülüğü, Avrupa ve Balkan şampiyonluğu, 9 Türkiye şampiyonluğu, Kickboks'ta ise 10 Türkiye Şampiyonluğu ve Uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, şampiyona hazırlıklarını evinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.
Türksoy, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle spor salonlarımız kapandı. Bizde bu süreçte evden çıkmıyoruz ve antrenmanlarımızı evlerimizde yapıyoruz. İp atlamanın yanı sıra yarım litrelik su şişleri ile çalışmalarını evinde sürdüren milli sporcu, Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Evde kalın sporsuz kalmayın diye konuştu. SPOR Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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