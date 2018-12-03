Spor Yaparak Tekerlekli Sandalyeden Kurtuldu

CİHAN DEMİRCİ - Edirne
'de serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 18 yaşındaki Cemal Hazar Kahraman, tedavisinin yanı sıra fitness ile yeniden hayata tutundu.
Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Cemal Hazar, hayalini kurduğu vücut geliştirme şampiyonu olabilmek için yaşamına yeniden yön vererek, hayatına sporu kattı.
Oğullarının evde su şişeleri ve damacanayla ağırlık çalıştığını gören Kahraman ailesi, Cemal Hazar'ı doktorlarının tavsiyesiyle spor salonuna gönderdi.
Fitness sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak ayağa kalkan Kahraman, sporla engellerin ortadan kaldırılabileceğini ortaya koydu.
İlhami Ertem Anadolu Lisesi
4. sınıf öğrencisi Cemal Hazar Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nün spor salonunda 3 yıldır düzenli olarak fitness yaptığını söyledi.
Spor yapmayı sevdiğini belirten Kahraman, "Salona başlamadan önce kendi imkanlarımla spor yapıyordum. Su şişeleri, damacanalar, kanepe, koltuk ve kapıları kullanıyordum. Ailem bunu fark etti. Babam daha sonra buradaki il müdürümüze ve antrenörlerimize anlattı. Serebral palsi yani çocuk felci hastası olduğum için yürüyemiyordum. Burada muayene olduğum doktorlar aileme 'yürüyemez, eve götürün, felç' demişler. Ailem pes etmedi, İstanbul
'daki doktorlara götürdü beni ameliyat oldum. Bu süreçten sonra da Edirne'ye geldim, spora başladım. 'Yürüyemez' demişlerdi, ayağa kalktım ve spor yapabiliyorum." diye konuştu.
"Şampiyon olmak istiyorum"
Tüm engellilerin spor ile aşılabileceğini vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:
"Spor, beni yeniden hayata bağladı. Engellilerle genelde yürüme problemi olduğu için herkes böyle kilolu ve evde oturan insanlar. Spora başladığınız zaman, daha sağlıklı oluyorsunuz. Yürüyebiliyorsunuz ve efor sarf edebiliyorsunuz. Fitness sayesinde bir vücut yapım oldu ve bu yolda ilerleyerek, ilk hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Dünya vücut geliştirme şampiyonlarını izliyorum, onlar gibi ben de şampiyon olmak istiyorum. Türkiye
'den bir vücut geliştirme şampiyonu olarak dünyada Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Diğer engellilere örnek oluyorum aynı zamanda. Engelli kişi denilince kenara atılmasın. Bugün bir şampiyon olur, yarın iki, üç şampiyonumuz olur. Ayrıca Türkiye'de engelli halter hocası yok, ben engelli halter hocası olarak onlara yardımcı olmak istiyorum."
"Tedavisi yok dediler, biz yılmadık"
Baba Serdar Kahraman da evladı için her fedakarlığı yapacağını dile getirdi.
Hastalığın olumsuz psikolojisini üzerlerinden attıklarını anlatan Kahraman, "Oğlum dünyaya bedensel engelli olarak geldi. 'Tedavisi yok.' dediler, biz yılmadık. Doktorlarını bulduk, araştırdık ve daha sonra operasyonlardan sonra oğlumun merakı vardı spora başladı. Tekerlekli sandalye kullanıyordu, oğlum evde kendi kendine spor yapıyordu. Hazar'ı spor salonuna getirdik ve 3 yıldır devam ediyor. İnşallah oğlumun azmi ve bizim de desteğimiz, diğer engelli ailelerine örnek olur. Evlatlarınızı evde kapalı tutmayın, istediği her şeyi yaptırın." ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fitness Antrenörü Hafize Sadık ise 3 yıl önce tekerlekli sandalyeyle spora gelen Hazar'ın düzenli antrenmanlarla yürüyecek duruma geldiğini belirtti.
Hazar'ın okuldan sonra salona geldiğini dile getiren Sadık, "Haftada üç gün bir saat spor yapıyoruz. Fitness antrenmanlarını düzenli şekilde yapıyor. Hayali olan vücut geliştirme şampiyonalarına katılmak istiyor, biz de onu destekliyoruz. Elimizden geleni, imkanlar verildiği takdirde, yapmaya devam edeceğiz. Gerekli imkanları devletimiz sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olsun imkanlar sağlanıyor, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engelliler kendilerine uygun spor yapmalıdır. Ailelerin bu konuda bilinçlendirmesi gereklidir. Aileler bilinçli olursa çocuklar da spora daha severek yöneliyor." şeklinde konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Edirne
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:43