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Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti

Bir dergi için spor yaparken poz veren güzel oyuncu Gizem Karaca, fotoğraflarıyla adeta nefes kesti. Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya "Dünyanın en güzel kadını sensin" yorumları yağdı.

04.10.2019 08:52

27 yaşındaki güzel oyuncu Gizem Karaca bir dergi çekimi için spor yaparken poz verdi. Dergiye verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

20 SAYFA RÖPORTAJ VERDİ

Geçtiğimiz yıl İnsanlık Suçu dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, Magazin İzmir dergisi için kamera karşısına geçti. Dergi için özel poz veren Karaca, bu pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Spor sevgisinden dolayı çekimin çok güzel geçtiğini söyleyen Karaca, dergiye 20 sayfalık röportaj vermesi içinde "Çok konuşasım varmış" dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SENSİN"

Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Gizem Karaca, spor yaparken verdiği pozlarıyla da takipçilerinden tebrik topladı. Oyuncunun fotoğraflarının altına 'Nesin sen abla dünyanın en güzel kadını falan mı?', 'Maşallah çok güzel yaratılmışsın' ve 'Dünyanın en güzel kadını sensin' gibi yorumlar yapıldı.

Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti

Gizem Karaca, İzmir, Magazin


YORUMLAR(24)
BEYİNSİZLER:Aklı olmayanın aklını alır esrarcı
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MEMET33:AAA RESEM BİR BAKTIM AKLIM GİTTİ. KİMİM BEN, DELİMİYİM NEYİM. SİZİ DAVA EDECEM BENİ DELLENDİRDİNİZ KOYMAYIN ŞÖYLE RESİMLERİ.
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KİNKONG:Maşallah.
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HAKAN:Ihtiyarlar derki kizi kiz ken degil evlenince gor
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TUĞÇE:Ya kızın ne üstüne gidiyosunuz. Güzel iyi bişey yapsa hemen aşağa çekmeye çalışıyor milletimiz. O davadan bir sürü insan geçti gitti kimseye bişey olmadı neden hep bu kızı yerden yere vuruyosunuz. Malesef bizim ülkemizde başarılı olunca güzel olunca haber olmuyo, milletimizin yarısı kıskançlıktan saldırıyo. Gizem gayet başarılı ve güzel üstüne bide iyi oyuncu. Ben beğeniyorum ve takdir ediyorum valla!
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BABA:Süper haber, herkesin ihtiyacı olan bir şeydi
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OTOBÜS AŞYE GAZETECİ MÜDÜR ATAYAN:20 kilo makyajla mı spor yapmış:):):
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OAGMA:aaaaloo orda kaç kişisiniz lllloloooooooooooo
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2 0
AMACI BELLİ:Röportaj yapmış, poz vermiş diyor iyi oku, atlama hemen
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1 3
SPOR X:kardeş yorumun tamam, güzel ve anlamlı. ama bir saattir rumuz unu çözmeye çalışıyorum. çok mu aradın bunu.
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