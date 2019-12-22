Nişanlısıyla prova arası 'spor kaçamağı' yapan 50 yaşındaki Jennifer, objektiflere yakalandı

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex 'A-Rod' Rodriguez ile spor salonuna giderken görüntülendi. Amerikan Futbolu Ligi'nde oynanacak olan Super Bowl finalinde göstereceği performansa hazırlanan Lopez, prova arasında nişanlısı ile spor kaçamağı yaptı.

GİYİMİYLE AKILLARI BAŞINDAN ALDI

44 yaşındaki nişanlısı sıradan spor kıyafetleriyle görüntülenirken, 50 yaşındaki Jennifer siyah spor sütyeni, spor taytıyla ve kusursuz fiziğiyle adeta görenlerin aklını başından aldı.

Jennifer'ın 44 yaşındaki nişanlısı Alex 'A-Rod' Rodriguez

"YAŞLANDIKÇA GÜZELLEŞİYOR"

Bir çift siyah güneş gözlüğü, halka küpeleri ve topuz saçlarıyla 'makyajsız'da çok güzel görünülebileceğini ispatlayan Jennifer'ın hayranları 'yaşlandıkça daha da güzelleşiyor' yorumlarında bulundular.

SUPERBAWL NEDİR?

Amerikan Futbolu Liginde sezonun şampiyonunu belirleyen tek maçlık bir Amerikan futbolu karşılaşmasıdır. Amerikan Fubolunun doğuşu ve başlangıcı daha eski olsa da Super Bowl final maçı ilk kez 1967 yılında oynandı. Bu yıl 53'üncü Super Bowl finali oynanacak. Kaçıncı Super Bowl finali olduğu genellikle Roma rakamlarıyla gösteriliyor. Ayrıca final günü tam bir şenlik havasında geçer ve dünyaca ünlü sanatçılar konserler verir.