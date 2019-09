Spor yaralanmalarına dikkat

Dr. Burak Önvural, spor yaralanmalarının ortopedi başvurularının en büyük bölümünü oluşturduğunu söyledi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak, "Her ne kadar daha çok genç yaş hastalar gibi düşünülse de haftada 1 spor yapan orta yaş hastalar da oldukça sık spor yaralanması yaşamaktadır. Spor hayatımızın içinde her zaman olmalıdır" dedi.Özellikle iyi ısınmama, sporu uygun teknikle yapmamak, yeterli antrenman yapmamak, eksik güvenlik önlemi ve ekipmanın spor yaralanmalarının ana sebeplerinden olduğunu ifade eden Dr. Önvural, "Bir de yapılan spor dalına göre daha sık karşılaştığımız yaralanmalar vardır. Orta yaş ve ilerisinde, seyrek spor yapma alışkanlığı olanlarda tenis gibi patlayıcı güç gerektiren sporlarda aşil tendon yaralanmaları sık görülür. Futbolda özellikle kasık ve baldır adale çekmeleri, çapraz bağ kopmaları sık görülürken basketbolda ayak bileği burkulmaları ve el parmağının kapsül yırtıkları daha sık görülür. Yine tenis oynayanlarda dirsekte bağ zedelenmeleri yaygındır. Yüzücü ve vücut geliştirme ile uğraşan sporcularda ise omuz çevresi kas problemleri ve ani kas yırtıkları olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta yapılan spor dalına göre önlem almak ve antrenman öncesi ve sonrası yeterli sürede ısınma ve esneme egzersizlerini atlamamaktır. Yoksa sağlık ve keyif için yaptığımız spor bizi her an sakatlık ile karşı karşıya bırakabilir" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM