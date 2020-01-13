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Spor yasin öztekin lider takıma geldiğim için çok mutluyum

SPOR Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyumMilli takıma gitmek istiyorumSİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim.

13.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:00
SPOR Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyum
Milli takıma gitmek istiyorum
SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden 'un yeni transferi Yasin Öztekin, Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim. İnşallah iyi çalışıp çok çalışıp takım arkadaşlarımla beraber, hocalarımızla beraber sezon sonunda iyi yerde ya da şampiyonlukla bitirmek istiyoruz dedi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira antrenmana katılmadı. Fernando ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
LİDER TAKIMA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Antrenman sonrası Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin yeni transferi Yasin Öztekin, Tabii ki lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim. İnşallah iyi çalışıp, çok çalışıp takım arkadaşlarımla beraber, hocalarımızla beraber sezon sonunda iyi yerde ya da şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Genç bir takım var. Hücuma çok iyi çıkabilen bir takım var. Bunu Göztepe'de oynadığım zaman da biliyordum ve görüyordum. Takım birlikte ofansa ve ve birlikte defansa gidiyor. Hep birlikte iş yapıyor ve böyle başarılı oldular. İnşallah ben de katkıda bulunurum. Temennim bu şekilde dedi.
MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM
Demir Grup Sivasspor'a şampiyonluk yolunda katkıda bulunmak istediğini söyleyen Öztekin, Göztepe'de son haftalarda şans bulamadım. O yüzden çok iyi idman yapmam lazım. Sonra tabii ki oynamak ve katkı sağlamak istiyorum. Şampiyonlukta büyük bir katkım olsun istiyorum. Milli takıma da gitmek istiyorum. Çok çalışıp arkadaşlarımla beraber güzel şeyler elde edeceğiz. Taraftarımız da bu zamana kadar hep stadyumu doldurdular. Bundan sonra şampiyon olmak istiyorsak, iyi yerde bitirmek istiyorsak stadyuma gelsin ve desteklesinler. Onları seviyoruz diye konuştu.
Spor yasin öztekin lider takıma geldiğim için çok mutluyum

Yasin Öztekin, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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